Mach den Job deines Lebens
und das Leben anderer besser

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Du bist ein*e brillante*r Denker*in und inspirierst gerne? Du hast deine eigene kreative Sicht auf die Dinge und den tief empfundenen Wunsch, die Welt um dich herum positiv zu beeinflussen? Dann verdienst du es, Teil eines Unternehmens zu sein, das dir die Chance bietet, einen Job zu machen, der das Leben von Millionen von Menschen verbessert. An einem Ort, an dem innovative Zusammenarbeit zur Unternehmenskultur gehört und du über dich hinauswachsen kannst. Denn für uns sind deine persönlichen und beruflichen Ziele genauso wichtig wie für dich.


Wir sind davon überzeugt,
dass es auf jeden einzelnen Menschen ankommt.
Und wir möchten, dass du mit uns ein Zeichen setzt.

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Der Job deines Lebens
Mit deiner beruflichen Laufbahn kannst du ein Zeichen setzen.
Entdecke, wie du den Job deines Lebens machen kannst – und das
Leben anderer besser.
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Du bist du
Wenn du zu Philips kommst, wirst du Teil einer Organisation, die die Welt, in der wir leben, wirklich widerspiegelt.
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Preise und Auszeichnungen

Warum wir nie aufhören, uns immer weiter zu verbessern

Wir wollen der beste Ort zum Arbeiten für Menschen sein, die sich genauso leidenschaftlich wie wir für ein besseres Leben einsetzen.
Forbes und Statista

World’s Best Employers
Philips erreichte 2023 in der Forbes-Liste der besten Arbeitgeber der Welt Platz 72 (und Platz 1 im Bereich Healthcare Equipment & Services)
The Reptrack Company

Der Ruf ist wichtig
Philips belegt Platz 22 im „Global Reptrack 100 Most Reputable Companies in the World 2023“ des Reputation Institute

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Mach bei uns den ersten Schritt zu einer Karriere, die Zeichen setzt. Melde dich in unserer Talent-Community an, um relevante Updates und Stellenangebote zu erhalten. Der Job deines Lebens wartet vielleicht schon auf dich…    
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